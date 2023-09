Federsanità Anci: Occhiuto proceda al più presto con le nomine dei dg nelle aziende

l’intervento

CATANZARO “Complimenti e buon lavoro a Vincenzo La Regina da parte di tutta Federsanità Anci Calabria, per la quale ha rivestito il ruolo di vicepresidente. Vincenzo La Regina, commissario del Ao Mater Domini e successivamente della neonata Renato Dulbecco, grande azienda ospedaliera universitaria nata dalla fusione dell’Ao Pugliese Ciaccio e dell’Aou Mater Domini che punta a divenire il centro ospedaliero più grande del mediterraneo con oltre 800 posti letto, va a rivestire l’importante ruolo di direttore sanitario dell’Asl 6 di Roma, dove commissario straordinario è Francesco Marchitelli anch’esso proveniente da esperienze calabresi. Vincenzo La Regina ha dimostrato grandi capacità manageriali, organizzative e amministrative, portate avanti con l’esaltazione dell’ umanizzazione dei rapporti sia fra medico e paziente che fra le diverse figure operanti in sanità. Federsanità Anci Calabria augura buon lavoro a La Regina e sprona il presidente Occhiuto, commissario regionale per la sanità, di procedere al più presto con le nomine dei Dg nelle Asp e Ao. Continuare ancora con commissariamenti di tre mesi in tre mesi, crea instabilità amministrativa, difficoltà di gestione e di programmazione e da la stura per cercare altrove certezze lavorative”. Lo afferma in una nota Giuseppe Varacalli,

presidente Federsanità Anci Calabria.