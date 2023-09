Paura ad Amantea, un principio di incendio minaccia un palazzo – VIDEO

il fatto

AMANTEA Tanta paura, ma per fortuna nessun danno rilevante ad Amantea per un principio di incendio scoppiato all’interno di un edificio nei pressi della centralissima Piazza Commercio. Le fiamme si sarebbero generate attorno a mezzogiorno per un corto circuito avvenuto ai contattori elettrici interni ad un palazzo che si affaccia sulla piazza. Ad essere interessata la tromba delle scale dello stabile dove erano collocati i contattori. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato il fumo fuoriuscire dall’androne del palazzo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Paola che sono giunti sul posto ed hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area. I primi ad intervenire sul posto gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a delimitare l’area e a regolare il traffico sulla zona. (rds)