Sbarra all’assemblea Cisl a Pizzo: «Più centralità alla persona e al lavoro»

PIZZO “È partito in questi giorni in tutta Italia il percorso delle assemblee organizzative regionali/interregionali e di categoria della Cisl, che si concluderà a Roma con l’assise nazionale prevista all’auditorium Massimo il 5 e 6 dicembre”. Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a Pizzo Calabro a margine dell’assemblea organizzativa della Cisl Calabria. “‘Guidiamo il cambiamento’ è il titolo che abbiamo scelto per questo grande momento di democrazia associativa, in cui iscritti, delegati, quadri e dirigenti saranno chiamati ad aggiornare gli strumenti organizzativi adeguandoli ai cambiamenti in atto”, ha aggiunto il segretario generale della Cisl. “Si tratta di una importante occasione di partecipazione collettiva, di innovazione e di consolidamento dell’identità Cisl, uno spazio partecipato per riflettere sulle evidenti trasformazioni del mondo del lavoro e della società italiana, in una fase cruciale anche sul piano storico ed internazionale, in modo da poter riposizionare e ricalibrare l’azione della Cisl sul piano delle politiche organizzative, rafforzamento dell’articolazione della rappresentanza nei luoghi di lavoro e nel territorio, proselitismo, della formazione sindacale, dei servizi, della comunicazione, in linea con i nostri valori. Che significa maggiore centralità della persona e del lavoro, autonomia, rappresentanza e contrattazione, specie di secondo livello, partecipazione dei lavoratori e democrazia economica, corresponsabilità nel governo delle transizioni e nelle di scelte di politica sociale ed economica”, ha sottolineato Sbarra.