CROTONE Incidente mortale sulla statale 107 a Caccuri, in provincia di Crotone. Vittima dello scontro un motociclista che ha perso la vita per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento si registrano rallentamenti nel tratto stradale, al km 101,400 della Silana Crotonese.