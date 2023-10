Cade durante un’escursione, morto un 17enne

il fatto

BERGAMO Ritrovato senza vita poco sotto la cima del Pizzo Porola, sopra Valbondione, il giovane escursionista di 17 anni, le cui ricerche erano partite oggi pomeriggio. Il ragazzo era partito all’alba, poi si era messo in contatto con i familiari. Si trovava sopra il laghetto di Coca. Il mancato rientro nei tempi indicati ha però allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. Sono quindi cominciate le ricerche, impegnati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della delegazione Orobica, dodici in totale. È arrivato l’elicottero dei Vigili del Fuoco ed è stato attivato anche il soccorso alpino Guardia di Finanza, per procedere con l’individuazione del segnale telefonico. L’elicottero dei Vigili del Fuoco ha effettuato dei sorvoli, in base alle coordinate ricavate dal sistema a bordo. Poi ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e li ha portati in quota. Verso sera, il ragazzo è stato individuato in un canale impervio, poco al di sotto della cima del Pizzo Porola. È quindi intervenuto l’elisoccorso di Sondrio dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino per le operazioni di recupero. Il medico ha accertato il decesso. Il corpo del giovane è stato portato a valle.