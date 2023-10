Patto anti-inflazione, Roma prima per adesioni. Reggio Calabria ultima

l’aggiornamento

ROMA Sono 6.977 i punti vendita delle città metropolitane italiane che aderiscono al “patto anti-inflazione” siglato dal governo con 32 associazioni di categoria legate al mondo del largo consumo. Secondo quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del Mimit (dati del 30 settembre), a guidare la classifica delle 14 città metropolitane per numero di adesioni c’è Roma (1.381 punti vendita in 121 comuni) seguita da Torino (1.074 punti vendita in 312 comuni). In terza posizione, ma bel al di sotto della ‘quota mille’, si piazza la città metropolitana di Napoli (801 punti vendita in 92 comuni) seguita da Milano (741 punti vendita in 133 comuni). In fondo alla classifica, al terzultimo posto c’è Bari (278 punti vendita in 41 comuni) seguita da Cagliari (207 punti vendita in 17 comuni). Fanalino di coda della città metropolitane italiane per numero di adesioni al trimestre anti inflazione c’è Reggio Calabria (119 punti vendita in 97 comuni). In totale in Italia sono circa 23 mila i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa lanciata dal governo. (Askanews)