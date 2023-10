Contestazioni a Meloni, scontri a Torino

Le proteste

TORINO Momenti di tensione questa mattina a Torino per l’arrivo del premier Giorgia Meloni in occasione del Festival delle Regioni. Un corteo di studenti composto da circa 200 giovani con in mano lo striscione “Meloni a Torino non sei la benvenuta”, ha tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine per raggiungere il Teatro Carignano dove e’ in corso il Festival delle Regioni. Ne è nato un parapiglia con lanci di uova da un lato e manganellate da parte della Polizia.

Un manifestante è stato colpito e ferito alla testa con un manganello. Secondo quanto fanno sapere fonti tra i manifestanti, ci sarebbe anche qualche altro contuso.

Corteo bloccato dalle forze dell’ordine

Il corteo è stato bloccato e circondato da un cordone delle forze dell’ordine in piazza Castello, a Torino, nei pressi della sede della prefettura. I manifestanti sono per la maggior parte studenti, giovani e giovanissimi. Poco prima, sempre in piazza Castello, vi sono stati altri momenti di tensione.