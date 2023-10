Nuova Strategia di Sviluppo Locale del Gal dei Due Mari, al via l’ascolto degli stakeholder

l’iniziativa

SOVERIA MANNELLI E’ in fase di elaborazione la nuova Strategia di Sviluppo Locale del Gal dei Due Mari, la programmazione riguarderà il periodo 2023-2027. Per costruire una strategia condivisa saranno intraprese tutte una serie di animazioni che vedranno coinvolte le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria, imprese e tutti i portatori d’interesse diffuso ed in generale chiunque sia interessato a dare il suo apporto per elaborare il nuovo piano di sviluppo locale del Gal.

I progetti, previsti dalla nuova Strategia di Sviluppo Locale, prevedono sia interventi ordinari, tutte quelle operazioni contemplate e previste dal Piano Strategico della Pac (politica agricola comune); sia progetti di cooperazione interterritoriale e progetti complessi, ossia progetti integrati multiazione misti con gestione diretta Gal e bando. La Strategia di Sviluppo Locale del Gal dei Due Mari si sviluppa sull’ambito sociale, su servizi, beni spazi collettivi e inclusivi per favorire, il più possibile, le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali; su interventi in agricoltura coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate.