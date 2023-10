Psc Lamezia, Guarascio e Cittadino: «Dopo l’ok ora resteremo vigili»

le prospettive

LAMEZIA TERME «L’approvazione del Psc da parte del Consiglio comunale colma un vuoto normativo che da decenni si trascinava per la città di Lamezia Terme, ecco perché come movimento “Nuova Era” in una logica di assoluta trasparenza e di attenzione alla collettività abbiamo inteso mantenere un approccio collaborativo e di partecipazione attiva, dando il nostro contributo non solo al dibattito in Consiglio comunale ma anche nelle oltre 60 sedute di commissione che sono state dedicate al Piano». Lo scrive in una nota il gruppo consiliare “Nuova Era” composta dai consiglieri comunali di Lamezia, Eugenio Guarascio e Lucia Cittadino. «È radicata in noi, infatti, la convinzione che l’assenza di regole in campo urbanistico sia la peggiore delle condizioni e non consenta a Lamezia Terme di dispiegare alcuna forza espansiva e ai cittadini di avere un quadro di riferimento». «Non è il nostro piano ma – spiegano – da forza di opposizione abbiamo fatto ricorso al senso di responsabilità e abbiamo posto al centro l’urgenza di dotare la città di uno strumento che d’ora in avanti guiderà tutte le scelte che riguardano il territorio – dal decoro urbano alla salvaguardia ambientale, agli interventi di urbanizzazione e di messa in sicurezza. Ecco perché ora resteremo vigili affinché i contenuti del Piano trovino un effettivo riscontro nella realtà e ci faremo promotori di proposte migliorative, soprattutto nel campo della rigenerazione urbana, della promozione del decoro e nel contrasto a ogni forma di abusivismo edilizio che purtroppo è ben presente e in questi lunghi anni si è nutrito dell’assenza di regole». «Ci attende, dunque, – concludono – un gran lavoro a servizio di uno sviluppo ordinato e moderno della nostra città».