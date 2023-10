Rai Calabria, Mara Martelli nuova vice caporedattore

la nomina

COSENZA Nuove nomine alla Sede Rai della Calabria. Dopo quella del nuovo caporedattore Riccardo Giacoia, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni come da contratto aziendale, oggi tocca alla giornalista Mara Martelli.

Il direttore della Testata Giornalistica Regionale, Alessandro Casarin, su proposta di Riccardo Giacoia, l’ha nominata vicecaporedattore della Tgr Calabria. Mara Martelli, di fatto, prende il posto dello stesso Riccardo Giacoia e diventa, record singolare per la sede Rai della Calabria, la seconda donna a ricoprire il ruolo di vicecaporedattore, insieme alla collega Livia Blasi che, a sua volta, aveva preso il posto dell’ex caporedattore Pasqualino Pandullo.

La carriera

Nata a Catanzaro l’11 novembre 1968, Maria Martelli è giornalista professionista iscritta all’Ordine della Calabria dal 22 febbraio 1990. Ha iniziato al Giornale di Calabria, per poi passare a VL7 Cinquestelle Tv, prima nella redazione di Cosenza, poi in quella centrale di Lamezia Terme, a condurre ancora giovanissima i primi TG dell’emittente lametina. Nella sua vita professionale c’è anche un breve passaggio a Gazzetta del Sud prima di approdare al Domani della Calabria di Guido Talarico, anche qui nella fase di avvio del giornale: prima nella redazione di Marcellinara, poi caposervizio a Cosenza. È stata anche corrispondente da Cosenza dell’Agenzia Italia ed ha lavorato per altre tv private regionali, nelle fasi di passaggio da un giornale all’altro, sempre come conduttrice e come inviata speciale. Nel 2003 arriva il suo primo contratto in Rai (caporedattore del tempo Pino Nano), dove è stata poi assunta nel 2009. Negli ultimi anni per la Tgr Calabria si è occupata molto di politica, con servizi nei tg e con la conduzione di diversi speciali in occasione degli appuntamenti elettorali. Quindi, negli ultimi anni, alla cronaca si è aggiunta la politica.