Il padre diventa prete a Catania. Ed il figlio entra in Seminario

la storia

CATANIA Un padre di famiglia che diventa prete ed il figlio che decide di entrare in Seminario. Una storia che arriva da Catania e raccontata dal Avvenire che cita la vicenda di Alfio Caruso (nella foto con i figli) ordinato sacerdote nella basilica cattedrale del capoluogo etneo.

Caruso, 68 anni – si legge nelle colonne del giornale cattolico – già diacono permanente da più di 20 anni, padre di quattro figli, nonno, era rimasto vedovo pochi anni fa.

Ad Adrano, in provincia di Catania, tutti lo chiamano “Alfredo” e in questi giorni non si parla d’altro, anche perché è molto conosciuto nella cittadina, essendo stato per quasi quarant’anni un impiegato comunale sempre disponibile e attento alle esigenze di ciascuno.

Il 68enne si è formato da ragazzo all’interno del Cammino Neocatecumenale della parrocchia Maria Santissima Assunta, ha vissuto le diverse tappe insieme alla moglie Rita che lo ha sempre sostenuto, svolgendo un ruolo significativo fino alla morte all’improvvisa.

Diventando presbitero è come se realizzasse un sogno con lei condiviso che, nel mistero grande della vita e del dolore, gli ripeteva più volte: «Quando io non ci sarò più, tu diventerai sacerdote».

Una promessa dunque quella di Alfredo che si è realizzata.

«Sono sereno ed emozionato – afferma Caruso all’Avvenire – ringrazio coloro che mi hanno manifestato affetto e approvazione. La mia vita cambia con questa nuova chiamata che, come ogni vocazione, va sostenuta nella preghiera alla quale mi affido per compiere la volontà di Dio».

Ma a seguito di quella decisione si è registrata anche quella del figlio Daniele, 35 anni, grafico pubblicitario. Il giovane dal primo ottobre scorso è entrato nel seminario romano «Redemptoris Mater».

Una scelta maturata, stando al racconto del giovane, sempre dopo la morte della madre.

Ora la Chiesa avrà altri due servitori provenienti dallo stesso tetto familiare.