Pedone investito a Reggio, è grave

Il fatto

REGGIO CALABRIA Sarebbe ricoverato in prognosi riservata il pedone travolto ieri sera a Reggio Calabria. Incidente intorno alle 19 in via Nazionale a Pellaro, periferia sud della città dello Stretto, quando per cause in corso di accertamento un 67enne del luogo è stato investito da un’auto che transitava nella zona.

Immediato i soccorsi prestati al malcapitato che è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 al Gom di Reggio. Sulla vicenda la Procura reggina ha aperto un fascicolo per appurare eventuali responsabilità su quanto avvenuto. La Polizia locale intanto ha concluso i rilievi che saranno determinanti ai fini dell’indagine. (redazione@corrierecal.it)