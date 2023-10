Carmelo Puija e la sua lunga “carriera politica”

La commemorazione

Politico “totale” tra i tanti che hanno occupato scranni in Consiglio Regionale, l’on. Carmelo Puija è stato commemorato nella “Sala verde” della Cittadella Regionale, “ribattezzata” per volontà della Presidenza della Giunta in “Sala Carmelo Puija”, gremita da personalità politiche, tra cui l’on. Casini, e da cittadini che hanno essere vicini alla memoria della famiglia e ad un uomo che ha abbracciato la politica, intendendola come servizio verso i calabresi e che si è “arreso” alla vita l’8 gennaio scorso, lo stesso giorno in cui avrebbe compiuto 96 anni.

Carmelo Puija sarà ricordato per il suo attaccamento alla Calabria e per aver superato gli steccati di un provincialismo di retroguardia che diversamente avrebbe frenato lo sviluppo del territorio calabrese.

Hanno ricordato l’uomo e il politico anche il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il Presidente dell’Assemblea, Filippo Mancuso. A ricordare lo spessore politico di Carmelo Puija, si sono alternati al microfono anche il figlio Arturo, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, la Sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, e gli ex presidenti della Regione Calabria, Oliverio, Nisticò e Loiero. E poi ancora Mario Tassone, Donato Veraldi, Marcello Furriolo e Pierino Amato. A seguire il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara.

L’onorevole Casini ha preso la parola per ultimo soffermandosi sulla cultura politica di Carmelo Puija e la capacità di trovare modi e mezzi per portare a soluzione problemi che, diversamente, avrebbero potuto rischiare di non essere approvati venendo rimessi in discussione.

Folta la presenza di cittadine e cittadini nella grande sala della Regione, a testimonianza della stima e della fiducia riposta in tanti anni in quell’uomo che ha dimostrato ampiamente di aver scelto la politica come mezzo di crescita della sua terra, la Calabria.

Carmelo Puija è stato Presidente della Provincia di Catanzaro prima di essere eletto alle regionali e assumere l’incarico di Assessore regionale dal 1976 al 1983.

Lunga e prestigiosa la carriera politica di Carmelo Puija: tra gli anni ’70 e ’80, assieme a Riccardo Misasi, è stato leader della Democrazia Cristiana in Calabria. Deputato della DC per tre legislature (dal 1983 al 1994). E infine Sottosegretario di Stato al Tesoro durante i governi Goria e De Mita, nonché Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Le conclusioni sono state di Michele Drosi che ha ripercorso taluni episodi della vita dell’uomo Puija, ricordandone la passione per la scrittura com’è testimoniato dai libri da lui scritti e dati alle stampe.

*giornalista