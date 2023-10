Incendio in un deposito a Marina di Gioiosa Jonica, intervengono i Vigili del Fuoco

il rogo

MARINA DI GIOIOSA JONICA Poco dopo le 13 di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno è intervenuta a Marina di Gioiosa Jonica con cinque uomini e due automezzi, a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un deposito adibito anche a garage. Le fiamme, innescatesi improvvisamente e per cause ancora ignote, hanno trovato facile propagazione attraverso i materiali e gli automezzi depositati all’interno del locale divenuto subito inaccessibile a causa dell’intenso calore e del fumo acre. Due ore di intenso lavoro eseguito con professionalità e capacità sotto la guida esperta del Capo squadra Enzo Costa, per circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ad alcuni locali adiacenti, in cui si trovavano depositate ingenti quantità di materiali. Non si sono registrati feriti o danni alla struttura. Nell’incendio sono andati distrutti un furgone e uno scooter.