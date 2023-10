la minaccia

«Hamas è pronto a combattere una lunga guerra con Israele e utilizzerà gli ostaggi tenuti a Gaza per garantire il rilascio dei palestinesi detenuti in Israele e all’estero». Lo ha detto in un’intervista alla Associated Press, riportata dal quotidiano britannico The Guardian, Ali Barakeh, uno dei leader dell’organizzazione in esilio a Beirut, aggiungendo di essere sorpreso dal successo sul terreno dell’operazione. «Ci siamo preparati bene per questa guerra e per affrontare tutti gli scenari, anche lo scenario di una lunga guerra», ha detto Barakeh che poi ha confessato come solo un piccolo numero di comandanti all’interno di Gaza fosse a conoscenza del piano di incursione in Israele. Barakeh ha aggiunto che alleati come l’Iran e gli Hezbollah libanesi «si uniranno alla battaglia se Gaza sarà sottoposta ad una guerra di annientamento». Secondo Barakeh, Hamas sarebbe rimasto sorpreso dalla portata dell’operazione. «Stavamo progettando di di prendere prigionieri per scambiarli. Questo esercito è una tigre di carta».