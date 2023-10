Portapiana, via ai lavori per la riapertura della strada «entro dicembre»

l’annuncio

COSENZA L’8 marzo 2021, Giampiero Tarasi si schiantò contro il guardrail su Corso Vittorio Emanuele in zona Portapiana a Cosenza mentre era in sella alla sua Ducati. L’impatto fu fatale per il 33enne. Il luogo dove avvenne il sinistro era un tratto scarsamente illuminato dove, in seguito ad una frana, erano state posizionate delle new jersey: barriere che, da quanto è stato rilevato dai primi accertamenti, non erano state adeguatamente segnalate. Sul caso, avviò una inchiesta la procura di Cosenza guidata da Mario Spagnuolo per verificare la presenza di negligenze nella gestione di quel tratto stradale. Due degli indagati: Antonella Rino (responsabile protezione civile Comune Cosenza) e Agostino Rosselli (comandante Polizia municipale di Cosenza dal 30.l.2020 al 28.7.2020) hanno optato per il rito abbreviato e sono stati condannati ad 8 mesi. I legali hanno presentato appello. Gli altri indagati: Ettore Tucci (Rup Tecnico); Giuseppe Bruno (comandante Polizia municipale di Cosenza in carica dal 24.7.2019 al 29.1.2020,); Alessia Loise (comandante Polizia municipale di Cosenza dal 29 luglio 2020) e due imprenditori Robertino Perri e Pasquale Perri sono stati rinviati a giudizio.

Il luogo dell’incidente

«Nei primi giorni di dicembre riapriremo la strada»

Questa mattina, il sindaco di Cosenza Franz Caruso si è recato sul posto per un sopralluogo e per verificare lo stato di avanzamento dei lavori avviati da Via Grotta San Francesco e da via Cavalcanti fino a via Vittorio Emanuele. Nel mese di giugno 2023, sono state consegnate alla ditta vincitrice della gara d’appalto le aree di intervento, compreso il costone di Portapiana (una delle più importanti vie d’accesso al centro storico bruzio), da cinque anni chiuso al traffico e teatro di quel terribile incidente. «Al giovane Tarasi va il pensiero dell’amministrazione – dice il sindaco Caruso – finalmente c’è il cantiere e i lavori sono partiti, la burocrazia ha impedito che si avviassero prima». «Appena insediato – continua – ho sollecitato le procedure per recuperare il finanziamento poi utilizzato per l’espletamento della gara e oggi l’impresa ha dato il via ai lavori». Si parte dalla pulitura di una arteria chiusa anni, «poi si passerà ai lavori di consolidamento ed alla messa in sicurezza del costone». «Sono dieci – dice Caruso – gli interventi nel nostro territorio, gran parte nelle periferie». I tempi della riapertura? «Se tutto va bene per i primi di dicembre riapriremo la strada, se il tempo lo consentirà. Entro dicembre contiamo di concludere i lavori», chiosa Caruso.

La risposta a Funaro

Il sindaco ha commentato la conferenza stampa di Maria Pia Funaro, ex vicesindaca sollevata dall’incarico. «Non mi lascio tentare dai pettegolezzi, ciò che è stato detto non ha attinenza con la realtà», risponde il primo cittadino. Che poi manda una frecciata a Funaro quando sottolinea che «i lavori avviati oggi erano di pertinenza di uno specifico settore (quello di competenza dell’ex vicensindaca e assessora ndr) poi però è dovuto intervenire il sindaco». Secondo Caruso, la scelta di revocare la vicesindaca «fa parte delle norme che regolano la vita delle singole amministrazioni», «il sindaco – continua – non è un podestà ma ha facoltà di revocare il vicesindaco, cosa che ho fatto». Nessuna azione contra legem, dunque, «non voglio fare polemiche, preferisco parlare di cose che interessano i cosentini come l’avvio dei lavori per riaprire una importare arteria». (redazione@corrierecal.it)