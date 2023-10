Reggio, protesta per la chiusura dell’istituto “Pythagoras”. «Studiare è un diritto»

il sit-in

REGGIO CALABRIA «Non togliete la scuola dal nostro territorio», «Studiare è un diritto». Decine di studenti e genitori hanno protestato questa mattina a Reggio Calabria nella centralissima Piazza Italia, davanti alla sede del Comune e della Città metropolitana, dopo la chiusura dell’Istituto scolastico “Pythagoras”.

Genitori e studenti in piazza

Nel corso di una verifica di vulnerabilità sismica su edifici scolastici comunali, infatti, sono emerse criticità strutturali riferite all’istituto reggino. Criticità emerse – si legge nell’ordinanza di chiusura emanata lo scorso 4 ottobre dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti – «sulla scorta di sopralluoghi ed esami svolti attraverso il rilievo visivo e l’utilizzo di alcune specifiche apparecchiature di rilevazione esterna». L’edificio è stato temporaneamente chiuso e le attività didattiche sospese in attesa di individuare «idonei spazi alternativi in altre strutture scolastiche».

Entro qualche giorno – queste le rassicurazioni del sindaco facente funzioni Brunetti – si potrà tornare in aula spostando gli studenti nelle aule degli istituti Alvaro e Larizza. Una soluzione d’emergenza e che si spera solo momentanea, mentre genitori e docenti chiedono un ritorno in sicurezza e auspicano provvedimenti che possano far tornare i ragazzi tra i banchi del “Pythagoras”. Sull’edificio il primo cittadino ha assicurato che entro settanta giorni verranno effettuati dei rilievi per verificare l’entità delle criticità. (m.r.)