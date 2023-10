Sistema aeroportuale, si lavora (anche) a un collegamento tra la Turchia e la Calabria

TRASPORTI

LAMEZIA TERME Un collegamento aereo tra Calabria e Turchia: è questo il progetto a cui sta lavorando il presidente della Regione Roberto Occhiuto. A riferirlo è lo stesso Occhiuto in una storia su Instagram dall’aeroporto di Istanbul. «Siamo stati qui con l’amministratore unico di Sacal 24 ore – ha spiegato Occhiuto – perché ho chiesto all’ambasciatore italiano in Turchia un appuntamento con l’amministratore delegato di “Turkish”, la compagnia area che collega Istanbul a tutte le città del mondo. L’ho fatto perché se riusciamo a collegare la Calabria con Istanbul, Francoforte, con gli hub aeroportuali più importanti del mondo – e Istanbul è persino più importante di Francoforte – da tutti i posti del mondo potranno raggiungere la Calabria . E’ un’altra delle iniziative che ho messo in campo per rilanciare il sistema aeroportuale della Calabria. Abbiamo fatto la manifestazione di interesse per Ryanair, Wizzair, Easy Jet, è andata benissimo, tra qualche giorno uscirà il bando per dare i contributi a questi vettori che vogliono collegare la Calabria con altre città italiane, d’Europa e del mondo. Sono convinto – ha proseguito Occhiuto – che con il lavoro anche quello che sembrava impossibile – rilanciare il sistema aeroportuale della Calabria con tanti voli per e dalla Calabria – lo renderemo possibile». (c. a.)