Crotone, abusa di una 21enne e filma il rapporto sessuale. Fissata l’escussione della vittima

il processo

CROTONE E’ stata fissata il prossimo 27 Ottobre 2023 l’escussione della vittima in incidente probatorio dinanzi al gip del Tribunale di Crotone. La vicenda vede coinvolto un 22enne nato in Germania ma residente a Melissa in provincia di Crotone (difeso dall’avvocato Provino Mele), accusato di aver costretto una coetanea (difesa dall’avvocato Chiara Penna) a subire atti sessuali contro il suo consenso. In particolare, i due giovani si sarebbero conosciuti in un locale, il 22enne avrebbe offerto un passaggio alla 21enne. «Raggiunto un luogo isolato con gesti repentini – tali da impedire alla persona offesa di sottrarsi, con efferata violenza, costringeva la ragazza a subire atti sessuali». Alla richiesta di un bacio avanzata dal 22enne, la giovane avrebbe risposto no. Il 21enne avrebbe poi «toccato il corpo» della coetanea costringendola a «praticargli del sesso orale». Ancora, sempre secondo l’accusa, il ragazzo avrebbe «costretto ad una penetrazione» e nel «riprendere la scena con il suo telefono cellulare malgrado l’assenza del consenso della vittima, le mordeva il collo, cagionandole un’escoriazione giudicata guaribile in dieci giorni». (f.b.)