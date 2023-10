«Si è fatta giustizia. Lucano non ha mai toccato un euro». La gioia di Daqua e Pisapia – VIDEO

dopo la sentenza

REGGIO CALABRIA «Si è fatta giustizia, è una bella giornata per la giustizia italiana perché effettivamente non avevamo mai dubitato sulla onestà di Mimmo e oggi la Corte d’Appello ha riconosciuto la sua onestà con questa sentenza che assolve Lucano al 99% , quindi siamo veramente soddisfatti». Andre Daqua segue dal primo giorno la storia giudiziaria di Mimmo Lucano, da quando un blitz della Procura di Locri stese ombre nere su un modello di accoglienza considerato un esempio. Giorni duri, quelli dell’inchiesta. Mesi ancora più duri dopo la condanna a 13 anni e 2 mesi disposta dal Tribunale di Locri. Daqua, assieme al collega Giuliano Pisapia, ha ribadito in ogni sede le tesi della difesa. Fino alla lettura di una sentenza d’Appello che ridimensiona nettamente le accuse: «Questo verdetto – spiega – dimostra che dimostra che il costrutto accusatorio era infondato, testimonia che Lucano è una persona per bene, che non ha toccato un euro e che ha speso la sua vita solo ed esclusivamente per gli altri». Comprensibilmente soddisfatto anche l’avvocato Pisapia: «Finalmente – dice ai microfoni del Corriere della Calabria – è stato riconosciuto che Mimmo Lucano non ha mai fatto nulla per se stesso ma sempre per i più deboli. Una sentenza importante che dà dei segnali di giustizia vera dopo tante ingiustizie, tante cose, dolori che ci sono stati per Mimmo Lucano ma per tutta Riace, per tutta la Calabria e anche per tutta l’Italia. Un passo in avanti importante».

Commenta la sentenza anche Giuseppe Lavorato, ex deputato del Pci ed esponente storico della sinistra calabrese: «Sono felice di aver vissuto un momento come questo. Siamo sempre stati vicini a Mimmo Lucano e questa è una spinta a combattere per la solidarietà, la fratellanza umana, la libertà e l’uguaglianza tra tutti gli esseri umani, di questo Mimmo è simbolo e con la sua lotta ha innalzato la Calabria a simbolo di questi valori. Questa sentenza innalza Reggio Calabria e la giustizia in Calabria a valori alti. Una sentenza meravigliosa».