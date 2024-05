Crosetto ha un malessere, trasportato d’urgenza in ospedale

Il fatto

ROMA Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato anzitempo il Consiglio supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo riferisce il ministero della Difesa.

Il ministro della Difesa era stato ricoverato d’urgenza in ospedale lo scorso febbraio. In seguito a un forte dolore al petto, infatti, il ministro si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo di Nancy di Roma. In seguito al ricovero a Crosetto era stata diagnosticata una lieve pericardite – un’infiammazione alla membrana del cuore – che non non aveva provocato danni cardiaci. Crosetto, 61 anni, aveva gia’ avuto alcuni problemi cardiaci nel 2013.

Occhiuto: «Augurio di pronta guarigione»

«Un grande abbraccio e un sincero augurio di pronta guarigione al ministro Crosetto.

Forza Guido, ti aspettiamo presto nuovamente operativo, con la grinta e l’entusiasmo di sempre». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.