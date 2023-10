Cliente di Reggio compie 100 anni, Poste Italiane la festeggia in ufficio

la storia

REGGIO CALABRIA Poste Italiane ha festeggiato oggi la sua prima cliente centenaria nell’ufficio di via Damiano Chiesa a Reggio Calabria. La signora Concetta De Luca, a pochi giorni di distanza dal compimento del 100mo compleanno, ha ricevuto dalle mani della direttrice provinciale di Poste Italiane di Reggio Calabria Teresa Cozzolino e dal direttore dell’ufficio Ugo Bernardini, una pergamena celebrativa per il prezioso traguardo raggiunto. Nel testo della pergamena, gli auguri per i cento anni compiuti: “Alla nostra cliente Domenica Cento, la direzione provinciale Poste Italiane di Reggio Calabria e l’ufficio postale di Reggio Calabria 7, formulano i migliori auguri per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni”. Al termine di una piccola “cerimonia”, alla quale hanno partecipato anche alcuni congiunti della festeggiata, la signora De Luca ha voluto ringraziare la direttrice provinciale, il direttore dell’ufficio postale e tutto il personale di Poste con un sorriso e con una canzone del suo ricco repertorio musicale. Nata a Reggio Calabria il 3 ottobre del 1923, Concetta si è sposata nel 1944, a 21 anni. “Da ragazza amavo molto la musica e mi dilettavo a cantare nei lidi della città”, ha raccontato sorridente “Titina”, molto conosciuta e stimata nel quartiere di Tremulini. “Ma poi venne il matrimonio – ha spiegato – e dovetti dedicarmi a mio marito e alla mia famiglia”. Dal matrimonio con Giuseppe Larnè sono arrivati un figlio, e due nipoti, Cinzia e Paola.