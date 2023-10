Cambio nel sottogoverno della Regione: nuovi commissari per Arpacal e Aterp

dalla cittadella

CATANZARO Cambio alla guida di alcuni enti di sottogoverno della Regione. La Giunta regionale presieduta dal governatore Roberto Occhiuto ha nominato Claudio Maria Medaglia nuovo commissario straordinario dell’Arpacal: Medaglia, capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente, sostituisce il generale Emilio Errigo che andrà a ricoprire il ruolo di commissario ministeriale per la bonifica di Crotone, Cerchiara e Cassano. Maria Carmela Iannini, in quota Lega, è stata, invece, nominata commissario straordinario dell’Aterp. La Giunta in una nota ringrazia Emilio Errigo e Paolo Petrolo, fino ad oggi commissari rispettivamente dell’Arpacal e dell’Aterp, per il lavoro svolto, per la professionalità, e per la collaborazione sempre dimostrata nei confronti di questo governo regionale. (redazione@corrierecal.it)