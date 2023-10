Vibo Valentia, non passa la proposta per l’intitolazione di una via a Berlusconi

Il caso

VIBO VALENTIA Non è passata nel Comune di Vibo Valentia la proposta di intitolare una via a Silvio Berlusconi. L’iniziativa, promossa da un consigliere di Forza Italia, Lorenzo Lombardo, non é stata approvata per la posizione di dissenso di una consigliera dello stesso partito, Angela Ierfone, il voto contrario della quale ha determinato, nella Commissione Urbanistica, una situazione di parità, metà cioè dei componenti a favore e metà contraria, determinando la necessità che la proposta debba essere riavanzata. Lo scrive “il Quotidiano del Sud“. Il consigliere Lombardo ha motivato la sua proposta, chiedendo una deroga della normativa che non consente l’intitolazione di una via ad una persona prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua scomparsa, in considerazione «dell’indubbio contributo che Silvio Berlusconi ha dato al Paese sia sotto il profilo imprenditoriale che politico». In città ed in Comune la polemica per quanto é accaduto, soprattutto tra le forze del centrodestra, è rovente. La speranza, a questo punto, che si registra all’interno del centrodestra, che, tra l’altro, è maggioranza nell’ente, con il sindaco, Maria Limardo che é sostenuta da Forza Italia, è che la proposta di intitolare una via a Berlusconi passi, quando sarà ripresentata, in occasione di una seconda votazione. (Ansa)