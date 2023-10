L’Italia batte Malta (4 a 0) grazie a un super Domenico Berardi

calcio

COSENZA L’avversario non era certo di grido (Malta) ma a un’Italia come al solito spuntata in attacco e con la testa alle vicende legate allo scandalo calcio scommesse (che ha fatto tornare a casa prima del tempo Zaniolo e Tonali) è stato necessario un super Domenico Berardi per portare a casa tre punti d’oro nelle qualificazioni all’Europeo 2024. A Bari, con due gol (di sinistro a giro su secondo palo e con un piattone di destro) l’esterno calabrese del Sassuolo ha contribuito non poco a riportare un po’ di gioia nell’ambiente azzurro. Berardi non segnava in nazionale da sette mesi e pur non giocando la sua miglior partita, ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior talento che il calcio italiano può esprimere in questo momento.



Per la cronaca, la squadra allenata da Spalletti ha superato Malta per 4 a 0 grazie alle reti di Bonaventura al 22’ del primo tempo con un tiro all’incrocio dei pali, appunto, di Domenico Berardi (46’ e 63’) e nel recupero di Frattesi. Martedì 17 ottobre si volerà in Inghilterra per lo scontro decisivo (almeno per il primo posto nel girone) contro l’Inghilterra.