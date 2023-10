Costa Rica, il nuovo parco creato dall’architetta calabrese

il progetto

ROMA La calabrese Angela de Sando, disegnatrice e architetta di fama internazionale, ha completato un progetto di riqualificazione urbana nei giardini della Chiesa della Misericordia, situata nel cuore del centro storico di San José, Costa Rica. Il progetto fa parte dell’iniziativa denominata “Giardini d’Artista,” finanziata dall’Unione delle Istituzioni Culturali Nazionali (Eunica) ed è stato realizzato con il sostegno dell’Ambasciata italiana. De Sando è stata una delle vincitrici di un concorso indetto quest’anno da Eunic, la rete europea composta da 36 membri provenienti da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e dai paesi associati.

Angela De Sando

L’obiettivo del concorso era promuovere interventi urbani mirati alla valorizzazione del patrimonio culturale della capitale centroamericana. Altri due progetti nell’ambito di questa iniziativa sono stati realizzati dai francesi Lucas Dumon e María Laura Méndez nel Parco Tiradentes, e dalla spagnola Ana Beltrá nel Parque Libano. L’Ambasciata italiana ha descritto il progetto di Angela de Sando come un’interpretazione moderna dell’antica piazza (agorà) intesa come luogo di incontro e scambio. Il giardino è stato concepito come una sorta di piazza contemporanea, contribuendo a creare un luogo di incontro e di interazione sociale. Quest’iniziativa è stata promossa dall’Alliance Française, dal Centro Culturale di Spagna e dall’Ambasciata d’Italia, con l’obiettivo di creare spazi verdi strategici in punti chiave di San José. Questi spazi dovrebbero incrementare le aree verdi nel centro cittadino, contribuendo alla creazione di corridoi verdi che attraversano la città, e a rigenerare il centro storico di San José. Alla cerimonia di inaugurazione dei tre spazi, che si è tenuta lo scorso sabato, hanno partecipato gli ambasciatori di Francia, Italia e Spagna, le autorità municipali e il rappresentante dell’Unione Europea in Costa Rica. (9Colonne)