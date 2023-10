In Germania la ‘ndrangheta “raddoppia”: i clan passano da quattro a otto

il dossier

BERLINO Erano 18 le organizzazioni criminali italiane attive in Germania nel 2022, in aumento dalle 16 dell’anno precedente. È quanto si afferma nel rapporto sulla situazione della criminalià organizzata nel Paese per il 2022, presentato a Berlino dalla ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, e dal direttore dell’Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench. In particolare, tra il 2021 e lo scorso anno, le bande della ‘Ndrangheta hanno registrato un raddoppio da quattro a otto, mentre quelle della Camorra sono diminuite da tre a due. Per Cosa nostra, il dato è stabile a uno. Nel 2022 come nel 2021, le forze dell’ordine non hanno potuto accertare l’appartenenza di quattro bande a una di queste organizzazioni criminali. I gruppi malavitosi «non specificati» sono invece diminuiti da quattro a tre. Con riguardo ai sospettati di appartenenza alla criminalità organizzata italiana, il totale e’ sceso dai 319 del 2021 ai 210 del 2022. Nel caso della ‘Ndrangheta, si è assistito a un incremento da 81 a 107, mentre per la Camorra la cifra si è ridotta da 23 a nove. Il declino è stato ancora più netto per Cosa nostra: da 49 a tre.

Allo stesso tempo, sono cresciuti da 44 a 64 i sospettati non ascrivibili ad alcuna di queste organizzazioni criminali e il totale dei «non specificati» è crollato da 122 a 27. Con riguardo ai reati, quelli di traffico e spaccio di droga sono passati da sei a otto, mentre per il riciclaggio di denaro l’aumento è stato da due a quattro. L’associazione a delinquere segna un calo da cinque a quattro. I reati legati all’economia, all’evasione fiscale e alle dogane sono rimasti stabili a uno. Sull’insieme delle organizzazioni criminali attive in Germania nel 2022, quelle italiane hanno registrato un aumento del 12,5 per cento su base annua. Nello stesso periodo di riferimento, il totale dei sospettati è diminuito del 34,2 per cento. Dei 210 presunti appartenenti alle organizzazione criminali italiane, 147 erano cittadini italiani, con gli altri di nazionalità diverse. Tutte le bande erano «dominate da italiani».