Abusi sessuali su una 12enne, si indaga per violenza di gruppo

il caso

BOLOGNA Una violenza sessuale fra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Sono questi i contorni di una vicenda avvenuta nel Modenese è che ha come vittima una ragazzina di 12 anni e, come riporta la stampa locale, avrebbe fra gli autori due ragazzini appena più grandi, fra i 15 e i 16 anni. La vicenda, sulla quale c’è il massimo riserbo vista l’età dei protagonisti, sarebbe scattata dalla segnalazione alle forze dell’ordine del pronto soccorso, dove la ragazzina è andata ieri. Domani, la famiglia della 12enne andrà in questura per formalizzare la denuncia. Da quanto riferiscono i quotidiani modenesi, tutto si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione della presunta vittima che avrebbe invitato a casa, insieme a un’amica, i due ragazzini poco più grandi. La procura dei minori ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di violenza di gruppo ai danni di un minore. A quanto si apprende quello di ieri non è stato il primo accesso in ospedale. Già nei giorni scorsi, infatti, c’era stato un primo accesso al pronto soccorso pediatrico e da lì sono sono partiti una serie di accertamenti, come previsto in questi casi, che hanno riguardato anche la psicologia e la ginecologia dell’ospedale modenese.