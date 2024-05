Fallimento Amaco a Cosenza, il Pd: «Polemiche strumentali»

il dibattito

«Il pronunciamento della Corte d’appello che sentenzia il fallimento di Amaco s.p.a. dovrà significare un nuovo e virtuoso inizio. Bando alle polemiche. Soprattutto se queste sono palesemente strumentali e distorcenti la verità dei fatti. Come si può, infatti, affermare, così come hanno dichiarato i consiglieri comunali di centrodestra, che il fallimento è dovuto ad una presunta mancata capitalizzazione? Una vera assurdità». Lo scrive Francesco Alimena, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale cosentino. «Per quanto ci riguarda, come amministrazione di palazzo dei Bruzi, non intendiamo mollare sull’obiettivo che il sindaco Franz Caruso ha indicato sin dal suo insediamento: fare di tutto affinché si migliorasse, qualitativamente e quantitativamente, il servizio di trasporto pubblico urbano e, allo stesso tempo, tutelare i livelli occupazionali dell’ azienda. Sin dal primo momento ci siamo mossi coerentemente con questo obiettivo. Così come, in questi due anni, abbiamo fatto l’impossibile per salvare l’azienda, che al nostro insediamento, era già avviata verso il fallimento, faremo oggi difronte alla definitiva sentenza della Corte d’appello. Il nostro auspicio è che Regione, Cometra, Gestione commissariale dell’azienda, organizzazioni sindacali insieme al Comune di Cosenza ci si muova con piena unità di intenti per riqualificare il servizio e dare effettiva garanzia di salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Così come c’è da prendere atto che il sindaco Franz Caruso si è già pronunciato in tal senso, c’è da essere certi che tutti i soggetti chiamati ad essere protagonisti in questa vicenda facciano attivamente la loro parte».