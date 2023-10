Santa Caterina dello Jonio, dissequestrato il beach resort “Riva del Sol”

il provvedimento

CATANZARO Dissequestrato a Santa Caterina dello Jonio il beach resort “Riva del Sol”. I sigilli dalla struttura erano stati posti il 22 ottobre 2022, quando il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’ufficio circondariale marittimo della Guardia costiera di Soverato, dopo i rilievi e accertamenti sui luoghi, notificavano il decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro a seguito della contestazione di una serie di reati di natura ambientale e urbanistica che a dire dei consulenti della Procura rendevano il resort privo dei requisiti per poter essere utilizzato. In particolare – secondo quanto ricostruisce una nota del legale della struttura – venivano contestate una serie di difformità rispetto alle concessioni edilizie con aumenti di volumi e superfici utili, l’assenza di conformità paesaggistica e l’assenza dei nulla osta sulla salvaguardia della navigazione. Di recente i tecnici incaricati dalla proprietà del resort, l’ingegnere Luigi Mancuso e l’architetto Giovanni Raynal, assieme al legale Frank Mario Santacroce, con una articolata consulenza tecnica hanno dapprima ottenuto i pareri di compatibilità paesaggistica dalla Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone e il nulla osta della capitaneria di porto di Crotone dopodiché hanno provveduto a regolarizzare tutti gli aspetti amministrativi e urbanistici e a seguito di istanza di dissequestro il pm Stefania Cardarelli, ha disposto la restituzione del bene e il relativo dissequestro.

«La struttura Riva del Sol – si legge ancora nella nota –, ubicata sulla costa ionica nel comune di Santa Caterina sullo Ionio, è il più grande beach resort della Calabria immerso in 6 ettari di pineta autoctona e 600 metri di costa fronte mare, con oltre 200 dipendenti stagionali».