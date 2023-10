Corigliano Rossano, in due sul tetto della “Levi – Roncalli” per difendere il posto di lavoro

La protesta

CORIGLIANO ROSSANO Sono saliti sul tetto della scuola media Levi – Roncalli di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza , due operai addetti al verde pubblico che rilanciano così la loro protesta lamentando la mancata riassunzione da parte della società che si è aggiudicata la gara d’appalto del settore. Alle prime luci dell’alba i due sono saliti sul tetto dell’edificio scolastico, mentre i colleghi stanno manifestando nel cortile dell’istituto scolastico. In tutto sono 12 gli ex addetti al Verde pubblico del Comune di Corigliano Rossano ai quali già negli scorsi anni sarebbe stata garantita l’assunzione da parte della ditta aggiudicataria.

«La gara d’appalto c’è stata – ha detto un operaio – e la ditta che se l’è aggiudicata non ha assolutamente assunto noi operai, che lavoravamo nel Verde pubblico da oltre 10 anni, bensì altre 20 persone nuove. Siamo stanchi delle false promesse perché abbiamo le famiglie da mantenere. Noi chiediamo di continuare a svolgere l’attività che già avevamo». La protesta continuerà, hanno sottolineato i manifestanti, fino a quando non si otterrà la certezza di tornare a lavorare. (Ansa)