Ponte sullo Stretto, Gelardi: «Finanziamento arrivato dal Governo»

la reazione

REGGIO CALABRIA «Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha provato il disegno di legge di bilancio. Come volevasi dimostrare sono stati per l’ennesima volta smentiti tutti coloro che, facendo il tifo per un incomprensibile disfattismo generale, prevedevano l’impossibilità del finanziamento per il ponte sullo Stretto». Lo afferma il capogruppo di Lega Salvini Calabria in Consiglio regionale, Giuseppe Gelardi che aggiunge: «E invece il finanziamento è arrivato. Sono state previste le prime tre quote di finanziamento per i primi tre anni».

«L’intero ammontare dell’opera è di 12 miliardi di euro – precisa Gerardi -. Il Ministro Salvini lo aveva più volte promesso in questi giorni e i fatti gli hanno dato ragione. La Calabria è al centro dell’agenda politica della Lega e dunque anche del Governo. Il Ponte rappresenta un investimento strategico per l’intero Paese, non solo per la Calabria e il sud Italia».

«La sua realizzazione contribuirà a migliorare le infrastrutture e a promuovere lo sviluppo economico – conclude – creando nuove opportunità di lavoro e stimolando la crescita. Noi tutti Consiglieri Regionali eletti nelle liste della Lega continueremo a lavorare alacremente per sostenere il cambiamento necessario alla nostra terra».