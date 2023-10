Abilitazione forense, Mormile: «Esami a Catanzaro»

L’annuncio

CATANZARO «La prova scritta dell’esame per avvocato si svolgerà a Catanzaro». Lo afferma, in una nota, il presidente della Provincia, Amedeo Mormile. «A seguito di proficue interlocuzioni con la presidente della Corte d’appello, Gabriella Reillo e con la dirigente scolastica dell’istituto “Enrico Fermi”, Teresa Agosto – aggiunge Mormile – si è addivenuti ad una soluzione condivisa che consentirà il regolare svolgimento nel capoluogo della prova di abilitazione forense. Grazie al confronto, sono stati contemperati i diversi interessi pubblici in gioco. Rispetto all’originaria richiesta della Corte d’appello, l’istituto scolastico sarà messo a disposizione in modo che le attività didattiche siano interrotte non per cinque ma per tre giorni, assicurando al contemporaneo il regolare svolgimento della prova e il connesso indotto per il territorio . La Provincia farà la sua parte, garantendo le attività di pulizia e di ripristino dei luoghi in modo tale da rendere i locali disponibili agli studenti nel più breve tempo possibile».

«Mi preme sottolineare – dice ancora il presidente della Provincia – che i passaggi scritti e formali si sono consumati nel tardo pomeriggio di oggi, al netto delle doti divinatorie possedute da qualche esponente politico. Come avevo già annunciato, la Provincia avrebbe fatto, comunque, tutto il possibile per mantenere l’esame di avvocato a Catanzaro . Tanto è vero che, nel caso in cui l’indisponibilità del “Fermi” fosse stata confermata, era stata già individuata una soluzione alternativa, con l’utilizzo di un altro istituto scolastico catanzarese. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato in questi giorni alla soluzione della vicenda con garbo e senso istituzionale».