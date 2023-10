Giornata della Legalità a Crotone, i bambini ricordano la tragedia di Cutro

L’iniziativa

CROTONE Tutti in piedi ad applaudire i nomi dei bambini morti nel naufragio di Cutro. È accaduto nel corso della “Giornata della legalità” che si è tenuta a Crotone, quest’anno dedicata a Domenico Gabriele, il bimbo di undici anni, ucciso dalla ndrangheta su un campo di calcetto il 25 giugno del 2009 e deceduto il 20 settembre dello stesso anno senza aver mai ripreso conoscenza. L’iniziativa, promossa dall’associazione Dodò Gabriele e dal coordinamento di Libera Crotone, si è svolta in occasione del compleanno della giovane vittima che oggi avrebbe compiuto 25 anni. E quando gli organizzatori hanno deciso di proiettare sullo schermo del teatro i nomi di tutti i bambini e dei minorenni morti nel naufragio del caicco “Summer love” il 26 febbraio scorso sulla spiaggia di Steccato di Cutro, tutti i presenti si sono alzati in piedi ed hanno applaudito per l’intera durata della proiezione. In precedenza gli alunni delle varie scuole presenti avevano raccontato le drammatiche storie di tante vittime di mafia, da Dodò Gabriele a Domenico Cannata; da Silvia Ruotolo a Eddi Walter Cosina, da Giovanni Ventra a Teresa Buonocore. (Agi)