Dimensionamento, Rapani crea scompiglio nel centrodestra. La Regione: «Nessuna deroga»

il caso

CATANZARO Mondo scolastico nel caos e imbarazzo nel centrodestra. Il tema del dimensionamento scolastico crea scompiglio nella maggioranza di governo a livello nazionale e regionale, con un annuncio del senatore di FdI Ernesto Rapani che parla di una possibile deroga per la Calabria e la vicepresidente della Giunta Occhiuto, Giusi Princi, di Forza Italia, che lo contraddice.

Il video di Rapani

E’ Rapani ad aprire la questione con un video sui social nel quale rivela di aver avuto numerose solfitazioni contrarie ad alcuni accorpamenti che sarebbero determinati dai piani di dimensionamento scolastico in Calabria, e spiega: «Con i colleghi della commissione, considerando che stiamo valutando il Decreto Caivano, all’interno del quale abbiamo previsto una deroga al parametro riferito al numero degli alunni, abbiamo ritenuto opportuno – dice nel video social Rapani – – proporre un emendamento e prevedere la deroga anche per tutte le regioni del Sud, così come previsto all’interno di Agenda Sud. Mi ritengo soddisfatto e ritengo che questo può essere un ottimo risultato».

La precisazione della Princi

«Il dimensionamento in Calabria segue il regolare iter di legge e non rientra nel Decreto Caivano. L’emendamento annunciato dal senatore Rapani, laddove fosse accolto, segue materie che non interessano il dimensionamento scolastico», è quanto precisa invece Giusi Princi, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria con delega all’istruzione, “alla luce – si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa della Regione – del disorientamento che si sta determinando in queste ore”. «L’emendamento presentato – chiarisce la vicepresidente della Giunta e che vede quale firmatario anche il senatore Rapani, chiede l’abolizione del limite numerico di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del mezzogiorno “Agenda Sud” (…senza nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica). Pertanto, tale emendamento non ha nulla a che vedere con il dimensionamento scolastico che interessa, invece, solo i dirigenti scolastici e i direttori amministrativi, non interferendo in alcun modo sul numero di alunni per classe. La materia della composizione delle classi – sottolinea tra l’altro Giusi Princi – è normata dal Dpr 81/09, non è una prerogativa delle Regioni ma esclusiva competenza del Ministero e degli Uffici scolastici regionali». (redazione@corrierecal.it)