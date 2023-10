Accoltella un uomo al termine di una lite, in manette 50enne a Gerace

il fatto

GERACE Un 50enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. C.M., di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, secondo l’accusa, al culmine di una lite ha accoltellato un compaesano di 60 anni allo stomaco. La vittima è stata portata d’urgenza all’ospedale di Locri dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Il ferimento, verificatosi al termine di un’accesa discussione scoppiata per motivi di natura personale tra i due, si è verificato in una zona del centro di Gerace. Nel giro di poco tempo i carabinieri, col coordinamento della Procura di Locri, hanno ricostruito l’accaduto e arrestato il presunto autore del ferimento. L’uomo è stato portato nel carcere di Locri.