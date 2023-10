Calabria-Albania, un “ponte” di collaborazione sempre più stretto guardando all’Europa

l’incontro

CATANZARO Un “ponte” tra la Calabria e l’Albania fondato su strette relazioni commerciali e sociali e sulla comune attenzione alla cultura e alle tradizioni arbëreshë. È stato questo il senso dell’incontro tra il presidente della Repubblica dell’Albania, Bajram Begaj, e il presidente della Regione Roberto Occhiuto. L’incontro, che si è tenuto alla Cittadella di Catanzaro, ha suggellato l’avvio di una forte collaborazione istituzionale. «Ringrazio il presidente della Regione per l’accoglienza, l’Albania guarda alla Calabria come porta di ingresso alla comunità europea», ha commentato Bajram Begaj. «Abbiamo già un’ottima collaborazione politica e – ha aggiunto Bajram Begai – con la Calabria un rapporto particolarmente inteso, il presidente Occhiuto ha già dato un esempio con il collegamento aereo con l’Albania e stiamo valutando altre collaborazioni come a esempio in campo universitario».

A sua volta il presidente della Regione Calabria Occhiuto ha detto: «Siamo la regione con più comunità arbëreshë, ne abbiamo 33 su 50 in Italia, questo deve indurci a diventare il ponte tra l’Albania e l’Europa. Ci sono tante opportunità di stabilire rapporti di collaborazione utili alla Calabria e all’Albania, di questo abbiamo già iniziato a parlare con il presidente albanese che ringrazio. Al presidente abbiamo chiesto di farsi interprete presso il governo albanese delle possibilità di collaborazione con la Calabria».