«Abbiamo dimostrato la trasparenza dei rapporti societari della “Latteria del Sole”»

In relazione all’articolo apparso il 15.10.2023 sul Quotidiano della Calabria (in realtà ovviamente si tratta del Corriere della Calabria, ndr), a firma di Pablo Petrasso, dal titolo “Il medico dell’Asp di Vibo che minacciò i colleghi mostrando una pistola. “Vi distruggo””.

I sottoscritti avvocati Giuseppe Arcuri e Pietro Proto difensori di fiducia del Sig. Pugliese Michael Joseph nel processo denominato “Rinascita Scott” in relazione all’articolo sopra indicato osservano e rilevano quanto segue.

Nel predetto arlicolo si parla, tra l’altro, di un sequestro risalente alla fine del 2013 con specifico riferimento alla “Latteria del Sole”, «formalmente amministrata a Michael Joseph Pugliese».

Nel corpo dello scritto si riporta un episodio emerso dalle recenti indagini della Dda di Catanzaro relative alle inchieste Olimpo e Maestrale Carthago e Imperium, che hanno visto coinvolti il dottore Cesare Pasqua, ex dirigente dell’Asp di Vibo Valentia, presunto autore di una minaccia ai danni dei dottori Francesco Tiburzio Massara e Francesco Talarico.

La presunta minaccia – secondo l’articolo in parola – sarebbe stata originata da «elementi investigativi raccolti da Talarico e dallo stesso Massora, riguardanti l’intervento di Luigi Mancuso su Cesare Pasqua per far dissequestrare una tonnellata di insaccati sotto sequestro dai Carabinieri del Nas di Catanzaro alla Latteria del Sole di Vibo Valentia».

Segue in più parti il riferimento alla presunta vicinanza di Luigi Mancuso alla Latteria del Sole e riporta a stralci parti di intercettazioni e di elementi investigativi, tra I’altro, incompleti, decontestualizzati e comunque artatamente orientati per esaltare suggestivamente detto accostamento.

Trattasi di atti appartenenti al processo Rinascita Scott appena conclusosi il l6 ottobre 2023 con l’entrata in Camera di Consiglio del Collegio giudicante ancora in atto.

Innanzitutto si rileva che I’articolo tratta di argomenti relativi a una vicenda sub judice.

Inoltre, l’articolista, contravvenendo al dovere di verità, ha omesso scientemente di completare la notizia che gli avrebbe imposto di compiere una seria verifica degli atti processuali e in particolare del deposito in dibattimento, da parte della difesa del Pugliese Michael Joseph, una mole di documenti attestanti la trasparenza dei rapporti societari e in particolare la regolarità formale del procedimento di smaltimento della merce sequestrata con relativa bolla di consegna e pagamento alla Ditta convenzionata con l’Asp. Il che esclude inconfutabilmente l’intrusione di terze persone.

Prendiamo atto delle valutazioni degli avvocati, ma tutti gli elementi riportati nell’articolo sono tratti da atti della Dda di Catanzaro (non soltanto da Rinascita Scott ma anche da Maestrale Carthago, provvedimento che non è sub judice). Sono gli inquirenti che elevano contestazioni, non i cronisti. Riguardo al giudizio di Rinascita Scott il Corriere della Calabria ne darà certamente conto qualsiasi sia l’esito. (ppp)