Il Catanzaro continua a volare, Feralpisalò travolta e secondo posto in classifica

calcio serie b

CATANZARO Il Catanzaro torna a vincere al “Ceravolo” e lo fa con un netto 3-0 sulla Feralpisalò, che lo proietta al secondo posto in classifica. Dopo sette minuti, doppia grossa occasione a pochi passi dalla porta per Donnarumma stoppato prima da Pizzignacco e poi sulla linea da Pilati. Tra le poche scorribande offensive dei lombardi, un gol annullato a Butic per fuorigioco e il tiro di Felici su calcio di punizione parato da Fulignati. Il secondo tempo si apre subito con le emozioni: dopo cinque minuti Vandeputte sfrutta un erroraccio in disimpegno di Pilati per battere il portiere avversario dopo un bel dribbling. Subito dopo La Mantia sfiora il pareggio colpendo il palo.

La Feralpisalò prova ad alzare il baricentro e costringe il portiere giallorosso alla gran parata su tiro da fuori di Kourfalidis. Ma il match lo chiudono i due subentrati nelle file dei calabresi che confezionano il raddoppio: cross di Stoppa nel cuore dell’area e bel gol di testa di Biasci. Il belga Vandeputte, prima di uscire, con un traversone trova la sfortunata autorete di Banchetti.