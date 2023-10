Raid israeliani sulla striscia di Gaza. «Colpiti numerosi obiettivi»

il conflitto

ROMA Continuano i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza dopo il terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. Le forze israeliane hanno confermato di aver colpito nella notte «numerosi obiettivi» di Hamas nell’enclave palestinese, compresi un centro di comando e “infrastrutture” del gruppo che controlla la Striscia. I militari, riferisce ancora il Times of Israel, rendono anche noto tramite il portavoce Daniel Hagari, di aver preso di mira siti per il lancio di missili anticarro e postazioni utilizzate da cecchini in cima a palazzi del territorio palestinese.