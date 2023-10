Reggio Calabria, c’è un terzo indagato per il tentato omicidio di Gioele Mangiola

il fatto

REGGIO CALABRIA Spunta un terzo indagato per il tentato omicidio di Gioele Carmelo Mangiola, il 38enne che il 13 ottobre scorso è stato ferito al volto nel corso di una sparatoria in via Abate Sant’Elia, nella periferia sud della città. Lo riporta la Gazzetta del Sud. A quella di un 34enne e un 40enne – nei giorni scorsi sottoposti a fermo – si aggiunge la posizione di un 34enne reggino denunciato a piede libero. Il provvedimento è firmato dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto della Dda Walter Ignazitto. I tre sono accusati di tentato omicidio in concorso con l’aggravante «del metodo mafioso o al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa» e di «detenzione e porto illegale di armi e munizioni».