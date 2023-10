Il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begai ringrazia Rai Calabria

minoranze linguistiche

COSENZA «Quasi una visita di Stato quella che, ieri a Cosenza, ha visto il presidente dell’Albania, Bajram Begaj, nello storico palazzo della sede regionale della Rai. Il Capo di Stato ha ringraziato la Rai per l’attenzione che, da sempre, rivolge ai temi e alle popolazioni albanesi sul territorio italiano facendo vivere alla sede di Viale Marconi una delle giornate più solenni e più importanti di questi ultimi anni ». Lo riporta Giornalistitalia.it. «Una visita ufficiale, che conferma – ha detto lo stesso Capo di Stato – quanta attenzione l’Albania abbia nei riguardi della Rai, e in particolare quanta attenzione il presidente albanese voglia dedicare alla sede calabrese che, più di altre, oggi è chiamata a raccontare le tradizioni del popolo albanese di stanza in Calabria. La cerimonia solenne – scrive Giornalistitalia.it- si è svolta nella Sala polifunzionale “Corrado Alvaro”, aperta dal saluto al presidente dell’Albania del direttore di Sede Massimo Fedele e del capo dei Servizi giornalisti Riccardo Giacoia alla sua prima uscita pubblica da quando è il nuovo caporedattore della Tgr Calabria. Insieme a loro, e in rappresentanza dei vertici di Rai Italia, anche Antonio Marco Zela, direttore Relazioni Esterne e Comunicazioni Rai Corporate. Una vera e propria “Visita di Stato” a cui il presidente Begaj venendo in Calabria non ha voluto rinunciare. Zela ha portato al presidente Begaj il saluto e il “grazie” dei vertici della Rai leggendo i messaggi dell’amministratore delegato Roberto Sergio e del presidente Marinella Soldi. In rappresentanza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, era presente l’assessore Gianluca Gallo, che ha sempre seguito in prima persona e in presa diretta le vicende della grande comunità Arbëreshe di Calabria, e naturalmente il sindaco della città di Cosenza, Franz Caruso. Presente all’incontro anche Ernesto Madeo, commissario della Fondazione Comunità Arbëreshe della Regione, che al presidente d’Albania ha portato il saluto ufficiale di tutta la sua comunità. È stato il saluto conclusivo del presidente dell’Albania, Bajram Begaj, a chiudere la suggestiva cerimonia, naturalmente dopo un giro istituzionale all’interno degli studi radiofonici e televisivi di Rai Calabria. Ma non era la prima volta per la Sede Calabrese della Rai che arrivasse un Capo di Stato. Prima di Bajram Begaj era stato, infatti, il suo predecessore Ilir Meta a visitare il palazzo di Rai Calabria e a ringraziare i vertici del tempo per l’attenzione rivolta alle tradizioni e alla cultura arberesche. Per la Rai, insomma, e soprattutto per Rai Calabria, lo hanno spiegato bene Massimo Fedele e Riccardo Giacoia, «un giorno e un’occasione davvero importanti»».