L’Asp di Cosenza vuole risparmiare sui fitti passivi e acquista un palazzo in centro

sanità

COSENZA Questa mattina alle ore 10.30, dinanzi al notaio Italo Alessio Scornajenchi, l’Asp di Cosenza in persona del suo direttore generale Antonio Graziano (nella foto) ha acquistato dall’Inps, rappresentata dal direttore regionale Giuseppe Greco, un prestigioso stabile già adibito all’ex sede dell’Istituto Previdenziale e sito in Cosenza in via Isonzo. L’acquisto rientra nel programma di una razionalizzazione dei servizi sanitari della città di Cosenza e nel contenimento dei fitti passivi, «con notevole risparmio e pertanto con possibilità di ulteriori risorse da ridistribuire nei servizi sanitari». La decisione di tagliare le spese dei fitti, è figlia della moderna impostazione impressa dal management. «Centralizzare in un luogo fisico i servizi – si legge in una nota dell’Asp bruzia – non può che migliorare la fruizione degli stessi, offerti ai cittadini/utenti, atteso che lo stabile sarà finalizzato esclusivamente all’offerta delle prestazioni sanitarie e più precisamente, ad un Servizio di Diagnostica avanzata con tecnologie di ultimissima generazione, al fine di implementare i servizi sanitari nell’ottica di quella normalizzazione del nostro Sistema Sanitario Regionale, voluta fortemente dal presidente Roberto Occhiuto e condivisa dalla nuova governance dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Dopo anni di attesa, la decisione assunta dalla Azienda stessa, rappresenta una novità assoluta che aggiunge risorse alla politica sanitaria della provincia cosentina. Si tratta della più importante operazione di razionalizzazione delle spese mai fatta dall’Azienda Sanitaria. Una scelta di campo netta che segna il passaggio nella nuova era.