Crotone, show del sindaco Voce: balla al ritmo di folk dance – VIDEO

l’iniziativa

CROTONE Alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno rinunciato al gettone di presenza per la partecipazione ad un sopralluogo al centro diurno anziani che opera nel quartiere San Francesco a Crotone. La visita, avvenuta nel pomeriggio di ieri, ha registrato la partecipazione del sindaco della città pitagorica, Vincenzo Voce, di alcuni rappresentanti della Giunta e gran parte dei consiglieri comunali che compongono la terza commissione consiliare. Il sindaco e la Giunta non percepiscono, comunque, gettoni godendo di un compenso mensile fisso, i consiglieri sì. Nel caso specifico dell’iniziativa, il gettone dovrebbe scattare perché, il presidente della Terza commissione consiliare, Antonella Passalacqua, ha convocato un’apposita riunione della commissione per procedere al “sopralluogo centro diurno anziani”.

La convocazione

La commissione è stata convocata alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Crotone. Una volta fatto l’appello, ai consiglieri risultati presenti scatta un gettone di presenza, che è di poco superiore ai 30 euro lordi. Questa somma viene percepita per la partecipazione ad ogni singola seduta di commissione. I presenti all’appello di ieri hanno lasciato il palazzo comunale e si sono spostati al centro anziani. Arrivati nella sede del centro che si trova nello storico quartiere popolare della periferia di Crotone, secondo quanto è stato possibile apprendere, c’è stata la prima contestazione dell’iniziativa da parte del consigliere di opposizione Fabrizio Meo. Il rappresentante dell’opposizione ha contestato alla maggioranza e al sindaco di avere organizzato un’iniziativa con il solo obiettivo di pubblicizzare a fini elettorali le attività dell’amministrazione comunale. Superata la fase polemica l’incontro con gli anziani e i dirigenti del centro diurno c’è stato. All’amministrazione comunale è stato chiesto un contributo per avere la disponibilità di un pulmino. Nella sua replica il sindaco ha sottolineato che l’amministrazione non può concedere finanziamenti senza un’adeguata giustificazione amministrativa. Ha, quindi, invitato i vertici del centro diurno a partecipare ai bandi emessi dal Comune. Sono seguiti momenti conviviali nel corso dei quali sindaco, consiglieri ed anziani hanno ballato e cantato. Una bella serata passata in allegria.

Il gettone

L’unica nota stonata, sul piano etico, resta il pagamento del gettone di presenza che dovrebbe essere incassato dai consiglieri presenti, considerato che c’è stata la convocazione ufficiale della seduta della commissione e si è proceduto anche all’appello. C’è la sensazione che si mischi il sacro (la partecipazione ad una iniziativa sociale) al profano (monetizzazione della partecipazione). C’è da dire, comunque, che nelle ore successive all’iniziativa alcuni consiglieri di opposizione, tra i quali, il capogruppo del Partito democratico, Andrea Devona, e Giuseppe Fiorino, già vice presidente della Provincia, con una Pec inviata agli organi di controllo del Comune hanno dichiarato di volere rinunciare al gettone di presenza. Questa mattina si era sparsa la voce che anche rappresentanti della maggioranza avrebbero esternato la volontà di volere rinunciare al pagamento del gettone di presenza, poi la voce non ha trovato conferma. Secondo quanto si racconta, da parte di alcuni rappresentanti della maggioranza sarebbe arrivato un invito a non seguire l’esempio dell’opposizione. (redazione@corrierecal.it)