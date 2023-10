lieto fine

CHIARAVALLE Un gattino, caduto all’interno di un pozzo profondo poco più di 15 metri, è stato tratto in salvo da una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale. L’intervento è avvenuto in località Tassone, nel comune di Chiaravalle. In particolare è servito calarsi all’interno del pozzo per raggiungere e recuperare l’animale, in buono stato di salute, e subito affidato alla legittima proprietaria.