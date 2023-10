Israele, nuovo ultimatum ai civili: «Andate a Sud». E l’Iran: «Pronti ad intervenire»

Medio Oriente in fiamme

TEL AVIV Mentre proseguono le operazioni israeliane in risposta al terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele, nelle prossime ore «verranno rafforzati gli sforzi umanitari per Gaza, guidati da Egitto e Stati Uniti». Ad assicurarlo, il portavoce delle forze israeliane (Idf), Daniel Hagari, come riporta il sito israeliano di notizie Ynet.

Le Idf, spiega quindi il portavoce, «hanno avvertito per più di due settimane gli abitanti di Gaza, con diversi mezzi di comunicazione, affinché stiano lontani dalle postazioni di Hamas. Oggi insistiamo sull’urgenza di questo monito: i civili nel nord di Gaza e a Gaza City devono spostarsi temporaneamente verso sud, verso luoghi più sicuri, dove possono avere acqua, cibo e medicine».

Israele dall’Iran: «Superate le linee rosse»

Israele ha «superato le linee rosse» e «potrebbe costringere tutti a intervenire». È quello che si legge intanto in un post pubblicato sull’account del presidente iraniano Ebrahim Raisi sul social.

«I crimini del regime sionista hanno superato le linee rosse, fatto che potrebbe costringere tutti a intervenire – si legge – Washington ci chiede di non fare nulla, ma continua ad assicurare ampio sostegno a Israele. Gli Stati Uniti hanno inviato messaggi all’asse della resistenza (le forze sostenute dall’Iran in Medio Oriente, Hamas e gli Hezbollah libanesi compresi) , ma hanno ricevuto una risposta chiara sul campo di battaglia».