SERSALE La riserva regionale “Valli Cupe” tornerà a breve ai comuni di Cerva, Zagarise e Sersale. È quanto stabilito dai tre rispettivi consigli Comuni che ora attendono la decisione della Regione Calabria per rendere operativo il passaggio di consegne ai tre enti così come nel 2016.

Sarà poi un Comitato tecnico gestire l’area protetta e anche un consiglio direttivo con cui ogni paese della Riserva indicherà le risorse umane di cui si vuole servire per valorizzare un’area molto vocata turisticamente. Valli Cupe custodisce più siti di grande interesse paesaggistico. Non solo la parte di Sersale, paese capofila, ma anche le cascate del Crocchio così come di Campanaro e Barbaro.