Paola, assolto giovane cosentino trovato in macchina con un coltello

la sentenza

PAOLA Assolto perché il fatto non costituisce reato. Il tribunale di Paola (giudice Pugliese) ha assolto F.M. L’imputato insieme ad altri tre suoi amici, domenica 28 febbraio 2021 – uscito dalla zona rossa istituita a seguita da pandemia da Covid-19 – si era recato in un bar a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Durante un controllo, i giovani vengono fermati e perquisiti dai carabinieri. Che rinvengono all’interno della autovettura guidata dallo stesso F.M. (ma di proprietà del nonno) un coltello. La difesa dell’imputato rappresentata dall’avvocato Andrea Caruso, pur appellandosi alla sua assoluzione per particolare tenuità del fatto ex articolo 131bis (esclusione della punibilità) ha sostenuto in via principale la sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato. (f.b.)