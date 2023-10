Strage di Bologna, alla sbarra in Appello il killer della ‘ndrangheta Bellini

Il processo

BOLOGNA È stata fissata il 31 gennaio del 2024, alle 9.30, la prima udienza del processo d’appello a carico dell’ex di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, condannato in primo grado all’ergastolo dalla Corte di Assise di Bologna per la strage del 2 agosto 1980, la bomba esplosa in stazione, che fece 85 morti e oltre 200 feriti.

La Corte ha già calendarizzato anche le altre udienze, che si svolgeranno nei giorni 7, 14 e 21 febbraio ed eventualmente i primi tre mercoledì non festivi di ogni mese successivo. Oltre all’ex terrorista e killer di ‘ndrangheta Paolo Bellini, il 31 gennaio torneranno a processo anche l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio, e condannato in primo grado a 6 anni e Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli, a Roma, accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini, condannato a 4 anni.

Lo scorso giugno Bellini è stato nuovamente arrestato, e si trova attualmente in carcere a Spoleto, per il pericolo che commettesse altri reati dopo aver minacciato l’ex moglie, Maurizia Bonini, e il Presidente della Corte d’Assise, Francesco Maria Caruso, che lo ha condannato