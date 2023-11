Basket Serie B, la Pallacanestro Viola vince ancora e vede la vetta

la trasferta

Nulla è scontato, tutto è complicato, a dirla tutta tortuoso, ma questa Pallacanestro Viola continua a vincere raggiungendo la vetta della classifica, usufruendo a pieno del proprio risultato positivo, il 76 a 86 sul campo della mai doma Fortitudo Messina e della sconfitta dell’Orlandina (prima in classifica a 10 punti) sul campo della Basket School Messina.

Che fosse una gara imprevedibile c’era da aspettarselo. La Fortitudo, allenata dall’ex Claudio Cavalieri (acclamato dai tantissimi tifosi reggini presenti sul campo universitario di Messina) ci teneva veramente tanto nel firmare l’impresa.

Primo tempo complicatissimo per i reggini. Giannullo, l’ex Vis Uzun colpiscono ripetutamente da tre. La gara appare equilibrata ed i neroarancio con estrema difficoltà chiuderanno all’intervallo lungo sotto di due.

Nel terzo quarto la musica non cambia. La Effe si affida all’estro ed alla velocità di “dinamite” Marinelli. La Pallacanestro Viola, invece, ritrova il vantaggio grazie ad un Illia Tyrtyshnyk che inverte il trend dei primi due quarti ed al Capitano Thomas Binelli autore di due triple importantissime.

L’equilibrio si protrarrà fino all’inizio del quarto periodo. La Fortitudo inizia a mostrare segnali di cedimento. Il tandem Binelli-Tyrtyshnyk, ancora loro, ben supportati da Simonetti e Mavric, insaccano i canestri per tenere a bada i volenterosi ed eccezionali giovani locali. D’autorità il vantaggio arriverà anche sul più dieci permettendo a Coach Cigarini di far esordire prima Antonio Mazza e successivamente Antonino Riversata, giovanissimi, dall’inizio dell’anno aggregati al roster della prima squadra. Tagliano con una tripla prova a tenere in vita Messina ma è tardi. La Viola è prima e domenica, in casa contro Castanea, vuole il pienone al PalaCalafiore.

Fortitudo Messina – Pallacanestro Viola 78-86

(26-25,15-14,17-21,20-26)

Messina: Marinelli 21, Di Mauro, Bottari, Caporossi 7, Nnabuife 11, Giannullo 5, Uzun 6, Giovani, Catania, Molinia, Kader 6, Tagliano 22. All. Claudio Cavalieri

Viola: Aguzzoli 12, Riversata, Simonetti 4, Konteh 2, Maksimovic 13, Mavric 13, Mazza, Seck 1, Binelli 12, Tyrtyshnyk 29, Russo, Collu. All. Cigarini

Ass. Seby Arbitri Matteo Filesi di Chiaramonte di Gulfi (Rg) e Federico Mameli di Augusta (Sr).